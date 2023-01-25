Азерпочт находится в стадии полной адаптации к международной практике

На данный момент "Азерпочт" наряду с универсальными почтовыми и финансовыми услугами, занимается активным развитием еще нескольких различных направлений.

Об этом сказал в интервью Trend председатель правления ООО "Азерпочт" Афган Джалилов, передает Day.Az.

Председатель отметил, что одним из новых является логистическое направление.

"Проанализировав спрос, возникший в условиях пандемии, мы решили, что необходимо прямо поддержать перевозки из Баку в регионы. В тот период страдали все - и предприниматели, особенно те, кто работал в крупнейших торговых центрах страны, и жители регионов. В качестве решения этой проблемы мы создали нашу службу доставки "Логистика" для доставки онлайн-покупок в стране, и на сегодняшний день мы добились высоких результатов", - сказал Джалилов.

Председатель подчеркнул, что их анализ базировался в основном на изучении международного опыта почтовых компаний с учетом локальной специфики.

"По результатам проведенной, совместно с привлеченными консультантами, работы в 2022 году, Наблюдательным советом была принята и утверждена стратегия развития почты. После этого мы перешли к реальному операционному плану. Некоторые инициативы по имплементации уже запущены, например, проект "Postcargo". Данный проект становится лидером внутренних перевозок. Стоит отметить, что раньше организация неэффективно использовала свою обширную сеть и на сегодняшний день мы пытаемся использовать ее более продуктивно", - сказал он.

Афган Джалилов подчеркнул, что "Азерпочт" имеет широкую региональную сеть и будучи национальным почтовым оператором, по требованиям Всемирной почтовой организации (ВПО) осуществляет регулярные перевозки.

"Мы задались вопросом, почему бы попутно не содействовать компаниям, у которых есть необходимость доставлять свои товары, грузы, рассылки по внутренним маршрутам. "Азерпочт" с точки зрения экономической эффективности самый выгодный партнер - ведь для организации службы доставки товаров, компаниям необходимо было бы нанять соответствующий персонал, купить автомобили и т.д.", - добавил председатель.

Он отметил, что в целом, в мире логистика и дистрибьюция являются отдельной сетью и очень много компаний на рынке аутсорсят данные услуги.

"Поэтому мы начали предлагать данную услугу и на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что у нас образовалась крупная база корпоративных клиентов, которые пользуются нашими услугами в сфере доставки в регионы Азербайджана. Я думаю, что 2023 год будет примечателен тем, что данная инициатива будет одной из ведущей для почты Азербайджана и я уверен, что это будет экономически выгодно для многих субъектов экономической деятельности, которые занимаются активной продажей своих товаров в регионы", - подчеркнул Джалилов.

По его словам, другое направление - "Розничная торговля", которая также организована на основе международного опыта.

"Предприниматели могут предоставлять свои продукты и услуги для развития своего бизнеса гражданам по всей стране через нашу обширную сеть, состоящую из более чем 1 400 отделений", - добавил он.

Касаясь онлайн-платежей, председатель отметил, что до конца 2022 года в отделениях ООО "Азерпочт" были лимитированные онлайн-платежи за универсальные почтовые услуги.

"Оплата была возможна либо только по картам Master Card, либо наличными. Но мы уже подключены к международной платежной системе VISA, и в ближайшем будущем безналичные платежи за все почтовые услуги станут возможны в тех точках, где есть спрос на POS-терминалы, что, в свою очередь, обеспечит прозрачность", - сказал Джалилов.

Джалилов подчеркнул, что кроме того, в настоящее время "Азерпочт" плодотворно сотрудничает с "Yelo Bank".

"Как держатели карт этого банка, так и клиенты, участвующие в нашем зарплатном проекте, могут осуществлять бескомиссионное обналичивание денег в сети банкоматов Yelo Bank. Стоит отметить, что мы заинтересованы в расширении данной партнерской сети в будущем. Кроме того, в настоящее время "Азерпочт" входит в число лидирующих финансовых организаций по количеству банкоматов", - добавил он.

По его словам, в целом если провести анализ международных тенденций, с уверенностью можно сказать, что в современных реалиях объем услуг классической почты постепенно снижается.

"Сейчас, в связи с цифровизацией необходимость в C2C почтовых отправках и корреспонденции существенно снизилась. Одновременно возникает другой рынок, на котором почтовые операторы делают серьезный бизнес - это рынок электронной коммерции. И на самом деле эти веяния тесно переплетаются со службой доставки. Открываются новые перспективы - возможность рассредоточения субъектов и объектов электронной коммерции по всей стране. В рамках осуществляемых масштабных планов Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, уже проводится большой объем работ по предоставлению широкополосного интернета во всех регионах страны, и эта работа продвигается быстрыми темпами. Увеличение доступа населения в регионах в интернет, естественно ведет к росту пользовательского опыта, доступа к широким возможностям образовательных программ, так же и росту заказов товаров посредством электронной коммерции, что в свою очередь является для нас потенциальной возможностью завоевывать рынок, и нужно отметить что мы, на этом рынке физически, уже присутствуем", - добавил он.

Джалилов подчеркнул, что организация и доступность доставки товаров электронной коммерции в регионах является одним из основных приоритетов развития "Азерпочт" на текущий год.

"С уверенностью можно сказать, что национальный почтовый оператор находится в стадии полной адаптации к передовым опытам и международной практике", - подытожил председатель.