Читатели Financial Times требуют заменить модель банковской системы

На фоне падения банков по всей Европе читатели газеты Financial Times (FT) заявили, что сейчас необходимо менять модель банковской системы, пока она окончательно не исчезла, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Deutsche Bank наконец-то догнал крах мировой банковской системы. В будущем придется коренным образом менять саму модель, иначе банковская система исчезнет как таковая", - отметили некоторые пользователи в комментариях под новостью, что акции Deutsche Bank рухнули в пятницу на 14% на фоне падения банков по всей Европе.

Часть комментаторов указали на то, что ситуация в банковском секторе будет продолжаться до тех пор, пока люди окончательно не потеряют доверие к самой денежной системе под управлением центральных банков.

Некоторые пользователи добавили, что в целом именно так устроен рынок, где всегда страдает тот, кто слабее. Кроме того, положение ряда европейских банков было в состоянии реанимации еще с кризиса 2008 года. Однако текущий кризис, скорее всего, окончательно уничтожит все банки Европы.