В Азербайджане будут производить стеклотары

В Сумгайытском промпарке планируется строительство нового завода по производству стекольной тары.

Об этом сказали Trend в Агентстве по развитию экономических зон Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что предприятие стоимостью 44,4 миллиона манатов будет построено на территории в два гектара.

"Предприятие будет построено на основе достигнутой договоренности между немецкой HORN Glass Industries AG и азербайджанской Glassica. Немецкая компания подготовит проект предприятия и оборудует его всеми необходимыми для производства устройствами", - сказали в агентстве.

Отметим, что годовая производственная мощность предприятия составит 160 тонн стеклотары. Будут созданы 160 постоянных рабочих мест.

"Помимо реализации произведенной на предприятии продукции на внутреннем рынке, планируется также ее экспорт в страны дальнего зарубежья", - добавили в агентстве.