Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании "ИП Аваз Алиев".

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки отечественного производства Фонд развития предпринимательства предоставил "ИП Аваз Алиев" льготный кредит в размере 150 тысяч манатов для реализации проекта по расширению деятельности тепличного хозяйства. Проект будет реализован в Сальянском районе", - говорится в публикации.

Напомним, что в целом Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.