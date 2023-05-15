Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства - Микаил Джаббаров
Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании "ИП Аваз Алиев".
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.
"В рамках мер поддержки отечественного производства Фонд развития предпринимательства предоставил "ИП Аваз Алиев" льготный кредит в размере 150 тысяч манатов для реализации проекта по расширению деятельности тепличного хозяйства. Проект будет реализован в Сальянском районе", - говорится в публикации.
Напомним, что в целом Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.
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