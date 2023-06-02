Важная новость для вкладчиков закрывшегося «Günay Bank»

Азербайджанский фонд страхования вкладов выплатит компенсации вкладчикам ОАО "Günay Bank", находящегося в процессе ликвидации, через ОАО "Bank Respublika".

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Фонде.

Напомним, что решением административной коллегии Бакинского апелляционного суда от 18 мая 2023 года "Günay Bank" был объявлен банкротом, а Азербайджанский фонд страхования вкладов назначен его ликвидатором. В соответствии с законом "О страховании вкладов" днем страхового случая в "Günay Bank" определено 18 мая 2023 года.

Выплата компенсаций начнется, как сообщалось ранее, с 19 июня. Согласно закону "О страховании вкладов", фонд принимает заявления вкладчиков в течение одного года, начиная со дня первой публикации уведомления о выплате компенсации. Вкладчики могут получить выписки со счета по сберегательным счетам в головном офисе "Günay Bank", находящегося в процессе ликвидации, по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Ашуга Алы, 45.

При обращении вкладчиков в соответствующие филиалы "Bank Respublika" для получения компенсаций, в соответствии с процедурами выплаты компенсаций, к заявлению просят предъявить договор вклада, сберегательную книжку или иные документы, подтверждающие вклад, и их копию в порядке, предусмотренном законодательством, а также документ, удостоверяющий личность вкладчика. Когда представитель вкладчика обращается за компенсацией, он должен предоставить нотариально заверенную доверенность в дополнение к упомянутым документам.

Вкладчики могут подать заявление в соответствующие филиалы "Bank Respublika" с 19 июня и на сайте www.adif.gov.az. В связи с выплатой компенсаций будет предоставлена дополнительная информация о соответствующей филиальной сети "Bank Respublika".