Источник: Агентство международной информации Trend

Молдова надеется на импорт газа из Азербайджана.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью государственный секретарь министерства энергетики Республики Молдова Константин Боросан.

Он отметил, что до 2021 года Молдова была на 100 процентов зависима от одного источника природного газа - России.

"Мы больше не потребляем природный газ из этой страны. Молдова была вынуждена в очень короткое время пройти сложный путь, закупая природный газ на европейских рынках. У нас не было навыков в этом направлении. Благодаря поддержке США, ЕС, а также Румынии мы сегодня закупаем природный газ на европейском рынке. Конечно, это краткосрочные проекты, и мы бы хотели заключить контракты на более длительный период, на несколько лет. Молдова сегодня в поиске этих решений. Мы ранее выразили нашу заинтересованность в закупке природного газа из Азербайджана и надеемся, что это будет возможно. Что касается других стран, у которых мы рассматриваем закупку газа, это, конечно Румыния, которая имеет собственные источники", - сказал Борасан.

Кроме того, как отметил госсекретарь, румынская компания ROMGAZ заключила контракт с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) о поставках природного газа.

"Данный контракт предусматривает, что в случае необходимости ROMGAZ будет поставлять газ и Молдове. Мы также сегодня закупаем газ через государственную компанию Energocom в рамках проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), в котором принимают участие поставщики, компании из США, Украины, Румынии, Швейцарии, Чехии. На данный момент уже есть площадка EU Energy Platform, где встречаются поставщики, которые продают, и компании, которые покупают газ. Мы видим четкие преимущества этой платформы и считаем, что она может послужить хорошей площадкой в том числе и для Молдовы и Азербайджана с точки зрения долгосрочного сотрудничества в области природного газа", - добавил он.