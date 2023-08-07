Микаил Джаббаров анонсирует открытие производства технического кремния в Сумгайытском промпарке

Компания ЗАО "Azpal" получила статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в соцсети министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На территории парка будет создано предприятие по производству технического (металлургического) кремния с объемом инвестиций в 58,9 миллиона манатов. В результате 160 человек будут обеспечены рабочими местами", - говорится в публикации.

Отметим, что тем самым число резидентов Сумгайытского химического промышленного парка достигло 37.

Напомним, что в 2022 году 28 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промзонах (два из которых стали резидентами Сумгайытского химпромпарка).