Микаил Джаббаров анонсирует открытие производства технического кремния в Сумгайытском промпарке - ФОТО
Компания ЗАО "Azpal" получила статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в соцсети министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"На территории парка будет создано предприятие по производству технического (металлургического) кремния с объемом инвестиций в 58,9 миллиона манатов. В результате 160 человек будут обеспечены рабочими местами", - говорится в публикации.
Отметим, что тем самым число резидентов Сумгайытского химического промышленного парка достигло 37.
Напомним, что в 2022 году 28 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промзонах (два из которых стали резидентами Сумгайытского химпромпарка).
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