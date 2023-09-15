Турция намерена привлечь Израиль к газовому сотрудничеству

Анкара готова сыграть роль посредника для транзита израильского газа в Европу, заявил в пятницу министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Планируется, что Турция проведет переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на полях Генассамблеи ООН. Ранее июльская встреча двух политиков была отменена из-за плохого самочувствия Нетаньяху.

Телеканал TRT также подтверждает информацию о готовности Турции стать газовым хабом для Израиля.

"Зачем мы все еще спорим по поводу трубопровода из Израиля в Турцию? С точки зрения экономики это крайне удобно, мы легко привлечем капитал", - цитирует телеканал министра.

Ранее мы писали о том, что Турция намерена продолжать сотрудничество с РФ в сфере атомной энергетики.