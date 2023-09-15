Турция намерена продолжать сотрудничество с РФ в сфере атомной энергетики

Турция ведет переговоры с госкорпорацией "Росатом" по теме строительства второй атомной электростанции в районе Синоп на севере Турции на побережье Черного моря из-за огромного опыта российской компании, приобретенного в ходе реализации проекта по строительству первой АЭС "Аккую" на юге страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

"В настоящее время мы ведем переговоры с русскими, с Росатомом, потому что у Росатома есть огромный опыт работы на АЭС "Аккую". Конечно, компания "Аккую" - это профессионалы и инженеры. Их партнеры по этому проекту, их подрядчики имеют преимущество, потому что они знают, как построить атомную электростанцию в Турции", - подчеркнул он на брифинге в Анкаре для небольшой группы журналистов.

Байрактар при этом отметил, что к проекту также проявляют интерес компании из Китая и Южной Кореи. Сеул начал проявлять интерес к нему еще десять лет назад. "Мы находимся на той стадии, когда ведем переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Конечно, мы хотели бы получить более выгодное предложение в смысле большей локализации, в проекте "Аккую" мы достигли определенной локализации. Во втором и третьем проектах мы хотим добиться большей локализации", - пояснил глава Минэнерго.

По словам министра, Турция "хочет больше возможностей для трудоустройства людей в Турции, а также создать возможности для бизнеса для малых и средних предприятий, строителей и других промышленных компаний и производителей". "Мы хотели бы создать более широкую ядерную экосистему в Турции. И в ходе этих обсуждений мы также хотели бы видеть более конкурентоспособные цены на энергию. Но, тем не менее, мы заинтересованы в развитии этих проектов в Турции, и я считаю, что это не только для Турции, но и для всего мира: нам нужен атом для успешного энергетического перехода к 2050 году", - добавил Байрактар.

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