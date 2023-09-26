Консорциум TAP о работах по наращиванию поставок газа

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) приступил к строительным работам, связанным с подготовкой новых врезок на компрессорной станции для наращивания поставок газа, сообщили Trend в консорциуме TAP AG, передает Day.Az.

"Эти текущие работы планируется завершить в четвертом квартале 2023 года. После этого начнутся основные строительные работы, за которыми последуют работы по возведению фундамента", - сказали в консорциуме.

Отметим, что консорциум TAP приступил к предварительным работам по наращиванию транспортировки газа. После закрытия первого обязывающего этапа рыночного теста 2021 года TAP запустил первую стадию расширения и выделил 1,2 миллиарда кубометров дополнительной мощности в год в рамках долгосрочных контрактов, которые будут доступны начиная с 2026 года. TAP добавит один компрессорный агрегат (около 15 МВт) к существующей компрессорной станции в Кипои, Греция, и модернизирует там оборудование.

Напомним, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.