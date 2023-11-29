Азербайджан - одна из первых стран, отобранных для подготовки отчета о климате и развитии

Азербайджан является одной из первых стран, которая была выбрана Всемирным банком для подготовки Отчета о климате и развитии (CCDR), направленного на оценку энергетических возможностей страны.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал Андреа Ливерани, ведущий специалист Всемирного банка по окружающей среде Европы и Центральной Азии на презентации отчета о климате и развитии по Азербайджану, опубликованном Группой Всемирного банка.

"Азербайджан является страной, которая подвержена прямому воздействию изменения климата из-за своих богатых природных ресурсов, таких как нефть и газ. Таким образом, Азербайджан был выбран одной из первых стран для создания отчета о климате и развитии", - сказал он.

Представитель ВБ подчеркнул, что декарбонизация может стать серьезной проблемой в будущем, отчасти из-за влияния изменений климата на наличие водных ресурсов.

"При отсутствии устойчивости к изменению климата воздействие ощутят все секторы экономики, включая сельское хозяйство. Рассмотрение будущих перспектив требует учета мер по борьбе с изменением климата, которые могут быть осуществимы, особенно при привлечении частного сектора", - добавил Ливерани.

Специалист отметил, что устойчивость тесно связана со сложностью экономики, что означает переход от сильной зависимости от экспорта ископаемого топлива к разнообразным факторам роста.

Отметим, что сегодня был опубликован отчет CCDR Всемирного банка по Азербайджану. В отчете освещаются меры по декарбонизации и повышению устойчивости, которые соответствуют целям правительства по диверсификации экономики, уделяя особое внимание энергетической системе и секторам конечного потребления, таким как транспорт, строительство и промышленность, а также водным ресурсам и сельскому хозяйству.

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