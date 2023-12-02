https://news.day.az/economy/1618888.html США сделали крупнейшие климатические инвестиции в истории страны - Камала Харрис
США сделали крупнейшие климатические инвестиции в истории страны - Камала Харрис
США сделали крупнейшие климатические инвестиции в истории страны.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Камала Харрис, вице-президент США в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре