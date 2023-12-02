США сделали крупнейшие климатические инвестиции в истории страны.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Камала Харрис, вице-президент США в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

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