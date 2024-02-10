https://news.day.az/economy/1635885.html Немецкие потребители столкнулись с ростом цен
Немецкие потребители столкнулись с ростом цен
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе 2024 года увеличились на 3,1%.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
В декабре в помесячном выражении был отмечен рост на 0,2%.
Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в январе увеличились на 2,9% в годовом выражении. Относительно декабря они поднялись на 0,2%.
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