Немецкие потребители столкнулись с ростом цен

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе 2024 года увеличились на 3,1%.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В декабре в помесячном выражении был отмечен рост на 0,2%.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в январе увеличились на 2,9% в годовом выражении. Относительно декабря они поднялись на 0,2%.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!