https://news.day.az/economy/1636773.html Стоимость биткойна превысила $50 тыс. - впервые с декабря 2021 года
Стоимость биткойна превысила $50 тыс. - впервые с декабря 2021 года
Стоимость биткойна во время торговой сессии поднималась на 3,83%, до $50,062 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk, передает Day.Az.
Такие данные зафиксировали на 21:19 по бакинскому времени. Но уже через восемь минут первая криптовалюта замедлила рост до $49,7258 тыс. (+3,49%).
В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $50 тыс. 27 декабря 2021 года.
До этого максимум 2024 года для курса биткоина составил $48,9 тыс. Пиковую отметку криптовалюта достигла 11 января - $49 тысяч.
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