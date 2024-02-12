Стоимость биткойна превысила $50 тыс.

- впервые с декабря 2021 года

Стоимость биткойна во время торговой сессии поднималась на 3,83%, до $50,062 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk, передает Day.Az.

Такие данные зафиксировали на 21:19 по бакинскому времени. Но уже через восемь минут первая криптовалюта замедлила рост до $49,7258 тыс. (+3,49%).

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $50 тыс. 27 декабря 2021 года.

До этого максимум 2024 года для курса биткоина составил $48,9 тыс. Пиковую отметку криптовалюта достигла 11 января - $49 тысяч.

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