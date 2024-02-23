Шри-Ланка заплатила за иранскую нефть чаем

Шри-Ланка частично погасила долг в $251 млн за поставленную Ираном нефть, экспортировав в страну чай на $20 млн. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Шри-Ланки Динеша Гунавардены, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"На данный момент в Иран было экспортировано чая на сумму $20 млн по бартерному торговому соглашению", - приводит сообщение SCMP.

Уточняется, что сделка была согласована в декабре 2021 года, однако была отложена из-за экономического кризиса на Шри-Ланке, в результате которого экс-президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку в июле 2022 года.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян также выразил удовлетворение данным обменом. Как говорится в материале, данное соглашение позволяет Ирану, который находится под санкциями, сохранить иностранную валюту, которую бы пришлось потратить на импорт чая.

Как подчеркнули власти островного государства, поставка чая в Иран не противоречит введенным США рестрикциям, так как товар является продуктом питания, а сама сделка прошла без участия подсанкционных банков.

Обратная сделка произошла с участием Венесуэлы, которая продавала в 2021 году нефть за еду и в счет погашения долгов. Также президент страны Николас Мадуро ранее предлагал купить вакцины от коронавируса за нефть, писало Reuters.

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