Шри-Ланка заплатила за иранскую нефть чаем
Шри-Ланка частично погасила долг в $251 млн за поставленную Ираном нефть, экспортировав в страну чай на $20 млн. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Шри-Ланки Динеша Гунавардены, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"На данный момент в Иран было экспортировано чая на сумму $20 млн по бартерному торговому соглашению", - приводит сообщение SCMP.
Уточняется, что сделка была согласована в декабре 2021 года, однако была отложена из-за экономического кризиса на Шри-Ланке, в результате которого экс-президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку в июле 2022 года.
Как подчеркнули власти островного государства, поставка чая в Иран не противоречит введенным США рестрикциям, так как товар является продуктом питания, а сама сделка прошла без участия подсанкционных банков.
Обратная сделка произошла с участием Венесуэлы, которая продавала в 2021 году нефть за еду и в счет погашения долгов. Также президент страны Николас Мадуро ранее предлагал купить вакцины от коронавируса за нефть, писало Reuters.
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