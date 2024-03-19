https://news.day.az/economy/1645850.html США нарастят добычу сланцевой нефти
США нарастят добычу сланцевой нефти
Добыча сланцевой нефти в США в апреле 2024 года по отношению к марту увеличится на 10 тыс. баррелей - с 9,759 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,769 млн б/с. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации Минэнерго США, передает Day.Az.
Фактическая добыча сланцевой нефти в марте оказалась немного выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 9,759 млн б/с против оценки в 9,716 млн б/с.
Увеличение объемов извлечения ожидается в трех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете.
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