США нарастят добычу сланцевой нефти

Добыча сланцевой нефти в США в апреле 2024 года по отношению к марту увеличится на 10 тыс. баррелей - с 9,759 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,769 млн б/с. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации Минэнерго США, передает Day.Az.

Фактическая добыча сланцевой нефти в марте оказалась немного выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 9,759 млн б/с против оценки в 9,716 млн б/с.

Увеличение объемов извлечения ожидается в трех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете.

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