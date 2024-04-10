Выросли доходы Азербайджана от экспорта фундука

В январе-феврале 2024 года Азербайджан экспортировал фундука на сумму 12,3 миллиона долларов США, сообщает Day.Az.

Согласно расчетам на основе данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспорт фундука в денежном выражении вырос на 0,8 миллиона долларов, или 6,96 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года (11,5 миллиона долларов).

Напомним, что согласно данным центра, по итогам 2023 года Азербайджан экспортировал фундука на сумму 108,4 миллиона долларов США, что на 15,69 процента больше показателя 2022 года (93,7 миллиона долларов).

По данным Международного совета по орехам и сухофруктам за сезон 2022/2023, Азербайджан занимает 4-е место среди мировых производителей фундука.

В отчетный период в Азербайджане было произведено 24 тысячи тонн очищенного фундука. Доля страны в мировом производстве составляет четыре процента.

В первую тройку вошли Турция (415,3 тысячи тонн - 71 процент), Италия (38,7 тысячи тонн - 7 процентов) и США (31,9 тысячи тонн - 5 процентов).

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