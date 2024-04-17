Установление цен на выбросы углерода должно быть неотъемлемой частью любой политики.

Об этом сказала сегодня, отвечая на вопрос Trend, заместитель директора Департамента по бюджетным вопросам МВФ Эра Дабла-Норрис в ходе брифинга по финансовому мониторингу (Fiscal Monitor), проведенного в рамках весенних встреч МВФ в Вашингтоне, передает Day.Az.

Она напомнила, что в октябрьском выпуске Fiscal Monitor 2023 года МВФ говорил о фундаментальной трилемме, с которой сталкиваются страны, когда дело доходит до решения проблемы изменения климата.

"Полагаться на субсидии для решения этой проблемы было бы очень дорого с финансовой точки зрения и могло бы усилить существующее давление. Ничего не делать - это не выход из ситуации, потому что глобальное потепление действительно будет иметь пагубные последствия для жизни людей. И в то же время использование цены на выбросы углерода как способ выполнения климатических обязательств может считаться пересечением политической "красной линии", - сказала она.

Эра Дабла-Норрис отметила, что так или иначе необходим пакет мер, который позволит странам обойти эту трилемму.

"И мы считаем, что ценообразование на выбросы углерода должно быть неотъемлемой частью любой политики, поскольку это может позволить странам увеличить доходы, необходимые для "зеленых" инвестиций. Но это должно быть дополнено набором других нормативных и иных мер, чтобы стимулировать фирмы и домохозяйства к декарбонизации", - заключила она.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!