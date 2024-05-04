Премьер-министр Грузии о роли Среднего коридора

Средний коридор представляет собой надежную альтернативу.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия заседания Совета управляющих АБР в Тбилиси.

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