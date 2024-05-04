https://news.day.az/economy/1657619.html Премьер-министр Грузии о роли Среднего коридора
Премьер-министр Грузии о роли Среднего коридора
Средний коридор представляет собой надежную альтернативу.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия заседания Совета управляющих АБР в Тбилиси.
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