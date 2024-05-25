https://news.day.az/economy/1662965.html В Азербайджане тарифы на поставку электроэнергии будут регулироваться
В Азербайджане тарифы на поставку электроэнергии будут регулироваться
Тарифы на передачу и распределение электроэнергии, а также услуги оператора рынка и поставку электроэнергии уполномоченным поставщиком, будут регулироваться.
Как сообщает в субботу Day.Az, это отражено в "Плане мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии", утвержденном Кабинетом министров Азербайджанской Республики.
Тарифный (ценовой) совет совместно с министерствами экономики, энергетики и финансов должны обеспечить установление цен (тарифов) в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года.
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