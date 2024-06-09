Какая сумма НДС была возвращена покупателям недвижимости?

В январе-мае текущего года потребителям, являющимся физическими лицами, возвращены 74,02 миллиона манатов НДС, уплаченного за товары, приобретенные в объектах розничной торговли и общественного питания Азербайджана (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за услуги, оказанные учреждениями здравоохранения и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, в результате реализации проекта по возврату НДС существенно возрос удельный вес безналичных платежей в сфере розничной торговли, общественного питания и медицинских услуг.

Сумма возвращенного НДС по жилым и нежилым помещениям, приобретенным в безналичном порядке у лиц, занимающихся строительной деятельностью на территории страны, составила в январе-мае 8 млн 169,2 тыс. манатов.

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