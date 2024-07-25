Водные ресурсы являются важной частью программы действий COP29.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета ADA Дамьян Крневич Мишкович (Damjan Krnjević Mišković) в ходе учебной сессии в Университете ADA.

"Водные ресурсы являются важной частью программы действий и тематической программы председательства COP29. Решение водной проблемы в контексте финансирования борьбы с изменением климата требует комплексного подхода. В этом процессе задействованы не только участники Рамочной конвенции ООН об изменении климата, но и университеты, аналитические центры, частный сектор, международные и региональные банки, НПО, частные лица и другие стороны", - сказал он.

Крневич Мишкович отметил, что столпы концепции председательства COP29 связаны с аспектами финансирования смягчения последствий, адаптации и устойчивости к климатическим изменениям, и что особенно важно, они имеют непосредственное отношение к водной проблематике.

Он подчеркнул, что главным переговорным приоритетом председательства COP29 является достижение согласия по новой коллективной количественной цели в области климатического финансирования (New Collective Quantified Goal On Climate Finance - NCQG).

"Прежний минимальный уровень финансирования составлял 100 миллиардов долларов, и он не был соблюден вовремя и в полном объеме. Этой прежней цифры, 100 миллиардов долларов, даже близко недостаточно для того, чтобы развивающийся мир смог отказаться от экономики, основанной на углеводородах" - сказал Крневич Мишкович.

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