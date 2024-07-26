Президент COP29 встретился с Королем Великобритании

Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев встретился с Королем Великобритании Карлом III в резиденции Кларенс-хаус в Лондоне.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации COP29 в социальной сети X.

Согласно информации, на встрече присутствовали президент COP28 Султан Аль-Джабир, входящий в "тройку" председателей COP, и национальный секретарь Бразилии по вопросам изменения климата Ана Тони.

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