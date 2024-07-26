https://news.day.az/economy/1677682.html Президент COP29 встретился с Королем Великобритании
Президент COP29 встретился с Королем Великобритании
Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев встретился с Королем Великобритании Карлом III в резиденции Кларенс-хаус в Лондоне.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации COP29 в социальной сети X.
Согласно информации, на встрече присутствовали президент COP28 Султан Аль-Джабир, входящий в "тройку" председателей COP, и национальный секретарь Бразилии по вопросам изменения климата Ана Тони.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре