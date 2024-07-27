Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
15 июля
|
1,7
|
22 июля
|
1,7
|
16 июля
|
1,7
|
23 июля
|
1,7
|
17 июля
|
1,7
|
24 июля
|
1,7
|
18 июля
|
1,7
|
25 июля
|
1,7
|
19 июля
|
1,7
|
26 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,005 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0063 маната и составил 1,8471 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
15 июля
|
1,8520
|
22 июля
|
1,8509
|
16 июля
|
1,8517
|
23 июля
|
1,8514
|
17 июля
|
1,8537
|
24 июля
|
1,8443
|
18 июля
|
1,8588
|
25 июля
|
1,8429
|
19 июля
|
1,8505
|
26 июля
|
1,8459
|
Средний курс за неделю
|
1,8533
|
Средний курс за неделю
|
1,8471
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0007. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 и составил 0,0195 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
15 июля
|
0,0193
|
22 июля
|
0,0193
|
16 июля
|
0,0192
|
23 июля
|
0,0193
|
17 июля
|
0,0192
|
24 июля
|
0,0194
|
18 июля
|
0,0192
|
25 июля
|
0,0197
|
19 июля
|
0,0192
|
26 июля
|
0,0200
|
Средний курс за неделю
|
0,0192
|
Средний курс за неделю
|
0,0195
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0514 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
15 июля
|
0,0515
|
22 июля
|
0,0514
|
16 июля
|
0,0515
|
23 июля
|
0,0516
|
17 июля
|
0,0514
|
24 июля
|
0,0518
|
18 июля
|
0,0514
|
25 июля
|
0,0515
|
19 июля
|
0,0514
|
26 июля
|
0,0513
|
Средний курс за неделю
|
0,0514
|
Средний курс за неделю
|
0,0515
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