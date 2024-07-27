Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 15 июля 1,7 22 июля 1,7 16 июля 1,7 23 июля 1,7 17 июля 1,7 24 июля 1,7 18 июля 1,7 25 июля 1,7 19 июля 1,7 26 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,005 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0063 маната и составил 1,8471 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 15 июля 1,8520 22 июля 1,8509 16 июля 1,8517 23 июля 1,8514 17 июля 1,8537 24 июля 1,8443 18 июля 1,8588 25 июля 1,8429 19 июля 1,8505 26 июля 1,8459 Средний курс за неделю 1,8533 Средний курс за неделю 1,8471

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0007. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 и составил 0,0195 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 15 июля 0,0193 22 июля 0,0193 16 июля 0,0192 23 июля 0,0193 17 июля 0,0192 24 июля 0,0194 18 июля 0,0192 25 июля 0,0197 19 июля 0,0192 26 июля 0,0200 Средний курс за неделю 0,0192 Средний курс за неделю 0,0195

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0514 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 15 июля 0,0515 22 июля 0,0514 16 июля 0,0515 23 июля 0,0516 17 июля 0,0514 24 июля 0,0518 18 июля 0,0514 25 июля 0,0515 19 июля 0,0514 26 июля 0,0513 Средний курс за неделю 0,0514 Средний курс за неделю 0,0515

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!