Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

15 июля

1,7

22 июля

1,7

16 июля

1,7

23 июля

1,7

17 июля

1,7

24 июля

1,7

18 июля

1,7

25 июля

1,7

19 июля

1,7

26 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,005 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0063 маната и составил 1,8471 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

15 июля

1,8520

22 июля

1,8509

16 июля

1,8517

23 июля

1,8514

17 июля

1,8537

24 июля

1,8443

18 июля

1,8588

25 июля

1,8429

19 июля

1,8505

26 июля

1,8459

Средний курс за неделю

1,8533

Средний курс за неделю

1,8471

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0007. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 и составил 0,0195 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

15 июля

0,0193

22 июля

0,0193

16 июля

0,0192

23 июля

0,0193

17 июля

0,0192

24 июля

0,0194

18 июля

0,0192

25 июля

0,0197

19 июля

0,0192

26 июля

0,0200

Средний курс за неделю

0,0192

Средний курс за неделю

0,0195

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0514 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

15 июля

0,0515

22 июля

0,0514

16 июля

0,0515

23 июля

0,0516

17 июля

0,0514

24 июля

0,0518

18 июля

0,0514

25 июля

0,0515

19 июля

0,0514

26 июля

0,0513

Средний курс за неделю

0,0514

Средний курс за неделю

0,0515

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