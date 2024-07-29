Рост экономики Азербайджана повысится

Правительство Азербайджана повысило прогноз реального экономического роста на этот год с 2,4% до 3,8%. Согласно прогнозам, представленным министерством экономики, ВВП был определен на уровне 118,4 млрд манатов, ненефтегазовый ВВП - 84,2 млрд манатов, а реальные темпы роста по ним - 2,4% и 4,6% соответственно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов, более высокий, чем ожидался в 2023 году, ВВП, макро-фискальные результаты, зарегистрированные за первые 6 месяцев 2024 года, а также ожидания в конце 2024 года в связи с экономическим ростом в глобальном масштабе и ценами на энергоносители обусловили уточнение и обновление макроэкономических прогнозов на текущий год.

Согласно обновленным прогнозам, ожидается, что реальный рост ВВП в 2024 году составит 3,8% и достигнет в номинальном выражении 121,3 млрд манатов (на 3 млрд манатов больше прогноза, представленного на период составления проекта государственного бюджета), в том числе ненефтяной ВВП - 84,7 млрд манатов (на 0,6 млрд манатов больше предыдущего прогноза).

Было отмечено, что среднегодовая экспортная цена барреля сырой нефти, принятая для расчетов государственного бюджета на 2024 год на уровне в 60 долларов США, повышена с пересмотром государственного бюджета до 75 долларов США. Ожидается, что рост, наблюдаемый в ненефтегазовом секторе с января по июнь текущего года, продолжится и в последующие месяцы года. На этой основе прогноз по реальным темпам роста ВВП в ненефтегазовом секторе в 2024 году повышен с 4,6% до 5,5%.

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