Центробанк Азербайджана назвал прогнозы по инфляции

В Азербайджане инфляция в базовом сценарии ожидается на уровне 5,4% в 2024 году и 5,5% в 2025 году.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в прогнозах Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

"В целом текущие монетарные условия направлены на удержание инфляции в целевом диапазоне и стабилизацию инфляционных ожиданий. Согласно обновленным прогнозам, при сохранении текущих условий инфляция в базовом сценарии ожидается на уровне 5,4% в 2024 году и 5,5% в 2025 году", - сообщили в Центробанке.

Как отмечается, повышение прогноза инфляции обусловлено, главным образом, ожиданием укрепления номинального эффективного курса маната на более низком уровне, а также изменением цен и тарифов на продукцию и услуги, цены на которые регулируются государством.

"Ожидается, что прямое и косвенное дополнительное влияние повышения регулируемых цен на прогноз инфляции составит 1,5 процентных пункта, из которых один процентный пункт прогнозируется в 2024 году", - говорится в сообщении регулятора.

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