Производство зеленой энергии в Азербайджане выросло

В январе-июле текущего года производство электроэнергии в стране, снизившись на 0,33 процента, составило 16 миллиардов 269 миллионов киловатт-часов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию Министерства энергетики Азербайджана, в течение 7 месяцев выработка электроэнергии на ТЭС составила 13 миллиардов 863,7 миллиона киловатт-часов, на ГЭС - 1 миллиард 867,3 миллиона киловатт-часов, а по другим источникам - 538 миллионов киловатт-часов.

За этот период на ветряных электростанциях выработано 33,3 миллиона киловатт-часов, на солнечных электростанциях - 352 миллиона киловатт-часов, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 152,7 миллиона киловатт-часов. Таким образом, производство электроэнергии из источников зеленой энергии увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (1327,7 миллиона киловатт-часов) на 1 миллиард 77,6 миллиона киловатт-часов или в 1,8 раза, составив 2 миллиарда 405,3 миллиона киловатт-часов.

За это время производство электроэнергии составило 14 миллиардов 323 миллиона киловатт-часов по ОАО "АзерЭнержи" (12 млрд. 590,6 млн. киловатт-часов по ТЭС, 1 млрд. 732,4 млн. киловатт-часов по ГЭС), 277,7 миллиона киловатт-часов по государственной энергетической службе Нахчыванской АР (116,7 млн. киловатт-часов по ТЭС, 124,2 млн. киловатт-часов по ГЭС, 36,8 миллиона киловатт-часов в солнечной ЭС), 25,1 миллиона киловатт-часов на ветряных электростанциях по ОАО "Азеришыг" и 1 миллиард 643,2 миллиона киловатт-часов по независимым электростанциям.

Экспорт электроэнергии за отчетный период сократился в 2,4 раза и составил 522,1 миллиона киловатт-часов, а импорт снизился до 1,4 раза и достиг 112,4 миллиона киловатт-часов.

Отметим, что в июле текущего года производство электроэнергии по республике, увеличившись на 12,2 процента, составило 2 миллиарда 711,2 миллиона киловатт-часов. Импорт электроэнергии за этот период снизился на 14,2 процента и составил 16,9 миллиона киловатт-часов, а экспорт увеличился в 6,4 раза и достиг 78,9 миллиона киловатт-часов.

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