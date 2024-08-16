Азербайджан планирует экспортировать грузовые автомобили в Туркменистан, Иран и Грузию

Резидент Сумгайытского промышленного парка ООО "Az-Tex-Import" планирует экспортировать грузовые автомобили в Россию, Туркменистан, Иран и Грузию, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно данным Агентства по развитию экономической зоны (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана, в этом году на территории промпарка начнет работу предприятие по производству легких, средних и тяжелых грузовых автомобилей марки IVECO.

Отмечается, что строительство завода IVECO, управляемого ООО 'Az-Tex-Import', близится к завершению, и в ближайшие месяцы начнется установка оборудования.

Стоимость проекта составляет 19,2 миллиона манатов, из которых уже инвестировано свыше шести миллионов. Завод обеспечит постоянной работой 90 человек.

Ожидается, что ежегодно будет производиться 100 автомобилей, которые будут реализовываться как на внутреннем рынке, так и экспортироваться в Россию, Грузию, Туркменистан и Иран.

Напомним, что ООО получилось статус резидента Сумгайытского промышленного парка в мае 2022 года.

На сегодняшний день статус резидента Сумгайытского промышленного парка присвоен 40 субъектам предпринимательства с общим объёмом инвестиций в 6,2 миллиарда манатов.

В парке в настоящее время действуют 24 предприятия, а в этом году планируется открыть еще два новых предприятия, которые привлекут инвестиции в размере около 40 миллионов манатов и создадут более 300 новых рабочих мест.

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