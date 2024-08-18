В Турции увеличилась добыча нефти и газа

В Турции увеличилась добыча природного газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

По его словам, объем природного газа, добываемого на газовом месторождении Сакарья и в поселке Филйос провинции Зонгулдак, увеличился до 6 млн кубометров.

Он добавил, что добыча нефти в Габаре также увеличилась, достигнув 47 000 баррелей в день.

"С помощью работ, которые мы проведем в Хаккари, Ване и Черном море, с новой добычей нефти мы увеличим существующие запасы и добычу. Мы уменьшим нашу зависимость от иностранного природного газа и, надеюсь, однажды полностью устраним ее", - сказал министр.

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