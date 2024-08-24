ООН усиливает климатическое сотрудничество с Азербайджаном

ООН стремится к прочной интеграции климатических действий в партнерство с правительством Азербайджана.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе панельной дискуссии в рамках семинара для СМИ по эффективной коммуникации "29 диалогов о климате: Дорога к COP29".

По ее словам, основной задачей является не только поддержать председательство COP29, но и наладить взаимодействие со всеми сегментами азербайджанского общества, включая СМИ, чтобы мобилизовать их участие.

"Мы стремимся к тому, чтобы климатические действия были прочно интегрированы в наше партнерство с правительством, и мы будем активно продвигать их в рамках наших программ до, во время и после COP29", - отметила она.

Андреева подчеркнула, что ООН стремится к успешному проведению COP29.

"С точки зрения ООН, наша основная цель - поддержать страну-хозяйку и председательство COP29 во всех организационных и содержательных аспектах этой конференции. Времени остается все меньше. Сейчас до COP29 остается примерно 79 дней, а команда председательства конференции имела в распоряжении всего около 10 с половиной месяцев на подготовку к этому масштабному событию. И как часть большой семьи ООН, мы работаем по разным направлениям. Рамочная конвенция ООН по изменению климата (UNFCCC) оказывает поддержку председательству COP29, поскольку они являются хранителями этой климатической конференции. На глобальном уровне мы также предложили помощь через Глобальную рабочую группу ООН", - сказала она.

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