Новая платформа откроет бизнес-возможности для Узбекистана и Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Одним из очередных важшейших шагов в развитии двусторонних экономических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном станет создание онлайн-платформы для бизнеса.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

"Эта платформа предоставит предпринимателям ряд преимуществ, включая упрощение торговых операций и повышение видимости бизнеса. Она создаст единое цифровое пространство для торговых сделок, что облегчит процесс купли-продажи товаров и услуг", - пояснил он.

По его словам, особое внимание будет уделено поддержке малого и среднего бизнеса, который сможет использовать платформу для выхода на международные рынки. Кроме того, платформа будет способствовать запуску и реализации совместных проектов в таких отраслях, как энергетика и промышленность.

"Мы планируем запустить эту платформу в ближайшее время, что позволит значительно увеличить объем двусторонней торговли и вывести наши экономические отношения на новый уровень", - добавил министр.

Далее министр подчеркнул, что проект трансфера "зеленой" электроэнергии между Узбекистаном, Азербайджаном и Казахстаном является стратегически важным для всех сторон.

"Сейчас мы активно работаем над подготовкой ТЭО проекта. В рамках этого проекта планируется, что линии электропередачи постоянного тока пройдут через Казахстан, Азербайджан и Грузию с выходом на рынки Европы", - подчеркнул он.

Министр отметил, что в рамках проекта трансфера "зеленой" электроэнергии Азербайджан, Узбекистан и Казахстан планируют строительство линии электропередачи постоянного тока протяженностью 2,450 километров.

Лазиз Кудратов также упомянул, что Узбекистан, в свою очередь, активно развивает проекты по производству ветровой электроэнергии, особенно в Республике Каракалпакстан, с общей мощностью до 10,000 МВт. В ближайшее время планируется завершение разработки проекта Межправительственного соглашения по реализации этого амбициозного проекта.

Он также отметил, строительство железнодорожного коридора Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который является важным элементом всецелого стратегического сотрудничества в регионе.

"На данный момент мы завершили несколько ключевых этапов, включая подписание меморандума о сотрудничестве в сентябре 2022 года и разработку окончательного варианта технико-экономического обоснования проекта. В 2024 году стороны подписали соглашение о совместной реализации проекта. В 2024 году стороны подписали соглашение совместной реализации проекта и дали официальный старт строительным работам", - сказал он.

Министр добавил, что международными партнерами этого проекта выступают правительства Китая, Кыргызстана и Узбекистана, а также Китайская железнодорожная строительная корпорация. Проект требует значительных инвестиций, и его успешная реализация станет важным шагом на пути к развитию транспортной инфраструктуры и укреплению экономических связей между странами. Строительные работы по проекту начнутся осенью этого года.

"В этом году в рамках государственной инвестиционной программы Министерство энергетики Узбекистана начало реализацию проектов по строительству солнечных фотоэлектрических электростанций общей мощностью 1 ГВт в Нурабадском районе Самаркандской области", - отметил Лазиз Кудратов.

Он отметил, что первый проект, реализуемый саудовской компанией "ACWA Power", рассчитан на период с 2024 по 2026 годы. Он предусматривает строительство электростанции мощностью 500 МВт при общей стоимости 1,049 миллиарда долларов.

По его словам, в 2024 году планируется привлечь 300 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций в этот проект, из которых 90 миллионов будут направлены на строительно-монтажные работы, 180 миллионов на закупку оборудования и комплектующих, и 30 миллионов на другие нужды.

"Также существует второй проект, тоже реализуемый "ACWA Power", который рассчитан на тот же период (2024-2026 годы) и предусматривает строительство еще одной электростанции мощностью 500 МВт. Общая стоимость этого проекта составляет 758 миллионов долларов, из которых в 2024 году планируется привлечь 350 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Из них 105 миллионов долларов будет направлено на строительно-монтажные работы, 210 миллионов на оборудование и комплектующие, и 35 миллионов на другие направления", - добавил он.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана выделил, что строительство этих станций активно продолжается, и запуск первой очереди солнечной электростанции в Самарканде планируется на 2026 год.

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