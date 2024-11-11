COP29 стартует сегодня в Баку

В Баку сегодня стартует 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как передает Day.Az, официальная церемония открытия пройдет 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

С 12 по 13 ноября состоится Саммит мировых лидеров по климатическим действиям, и это значимое событие будет проходить до 22 ноября.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему. Аббревиатура "КС" (Конференция Сторон) обозначает высший орган, контролирующий исполнение данной конвенции.

В конвенции участвуют 198 стран, а если иное не установлено, КС проводится ежегодно. Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.