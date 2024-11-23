Международный союз автомобильного транспорта (IRU) стремится превратить Средний коридор в образцовый транспортный маршрут мирового уровня.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил генеральный секретарь IRU Умберто де Претто в кулуарах COP29.

"IRU активно сотрудничает с правительством Азербайджана, изучая возможности улучшения пограничных переходов вдоль Среднего коридора. Наша цель - превратить Средний коридор в образцовый транспортный маршрут мирового уровня. Это позволит оптимизировать перевозки грузов из Китая в ЕС через территорию Азербайджана, значительно сократив время ожидания на границе. Сокращение времени ожидания, в свою очередь, приведет к снижению выбросов углекислого газа на 90%, что имеет критическое значение. Мы тесно сотрудничаем с вашим правительством, министерством транспорта и таможенной службой, чтобы разработать эффективные решения, которые одновременно будут способствовать повышению экологичности и эффективности", - отметил он.

Также де Претто отметил, что в Баку общественный транспорт стал одним из приоритетных направлений. Он подчеркнул, что был впечатлен инициативой размещать на задней стенке автобусов диаграммы, демонстрирующие, что один автобус заменяет десятки автомобилей.

"На самом деле, в расчете на один пассажирский километр автобусы на 82 процента эффективнее с точки зрения выбросов CO2, чем просто автомобили",- сказал он.

Генеральный секретарь отметил, что IRU разработал стратегию достижения углеродной нейтральности к 2050 году - "Зеленый подход". Этот план направлен на сокращение выбросов углекислого газа за счет повышения эффективности и внедрения экологичных технологий.

По его словам, в рамках стратегии уже сегодня возможно уменьшить выбросы на 50%. Среди ключевых мер - обучение водителей, что позволяет сократить выбросы на 15%, и использование экогрузовиков, обеспечивающих снижение на 30%. Дополнительное внимание уделяется улучшению аэродинамики и логистических процессов.

"Значительное сокращение выбросов в ближайшем будущем вполне достижимо. Однако достижение оставшихся 50% станет наиболее сложной задачей, требующей преобразования энергетических систем. IRU продолжает работать над новыми решениями, чтобы обеспечить устойчивое развитие транспорта и внести вклад в глобальную борьбу с изменением климата", - сказал он.

Де Претто подчеркнул необходимость незамедлительных действий в борьбе с изменением климата.

"Есть меры, которые можно внедрить уже сегодня, и откладывать их нельзя. Хорошо, что у нас есть амбициозные цели, но теперь важно перейти от слов к делу. Достижение углеродной нейтральности к 2050 году - это не спринт, а марафон. Именно поэтому начинать этот марафон нужно уже сейчас. Для этого требуется постоянный труд, настойчивость и затраты энергии. На каждом этапе мы должны достигать конкретных результатов. Давайте начнем с того, что можем сделать сегодня, и будем развивать эти усилия, работая вместе с правительствами и другими партнерами", - отметил он.