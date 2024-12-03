Азербайджанским банкам необходимо разработать стратегии поддержки развития на основе стандарта ESG

Азербайджанским банкам необходимо разработать стратегии поддержки развития на основе экологических, социальных и управленческих (ESG) стандартов.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы в ходе VIII Международного банковского форума.

"В Азербайджане банки являются одной из главных опор экономики страны и должны разрабатывать стратегии, поддерживающие развитие на основе ESG стандартов для устойчивого банковского дела. Банки могут внести вклад в будущее общества, продвигая "зеленое финансирование" и устойчивые проекты. Принятую Центральным банком Азербайджана "зеленую таксономию" можно считать важным шагом, сделанным вовремя, для реализации стратегических целей устойчивого развития и "зеленого" перехода в финансовом секторе. Этот документ определяет виды, подвиды и технические классификационные критерии зеленой деятельности по секторам экономики и охватывает 10 секторов", - сказал он.