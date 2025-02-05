В Азербайджане увеличат пенсионный капитал на некоторых лицевых счетах

Распоряжением Президента Азербайджана ежегодно путем индексации увеличиваются размеры пенсий, а также суммы пенсионного капитала в страховой части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за предыдущий год.

Об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Хималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной индексации и повышению пенсий, сообщает Day.Az.

Было отмечено, что новым распоряжением предусматривается очередной рост в этом направлении.

Так, пенсионный капитал, учтенный в страховой части индивидуального лицевого счета застрахованного лица до 1 января текущего года, индексируется на 2,2 процента в соответствии со среднегодовым уровнем индекса потребительских цен за предыдущий год, согласно данным Государственного комитета по статистике.

Недавно в Азербайджане назвали объем средств, выделенных на пенсионные выплаты в 2025 году.