https://news.day.az/economy/1729421.html Азербайджан нарастил поставки казахстанского зерна За последние пять месяцев (сентябрь 2024 - январь 2025 г.г.) экспорт казахстанского зерна в Азербайджан увеличился в 88 раз по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достиг 266 тыс. тонн. Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.
Азербайджан нарастил поставки казахстанского зерна
За последние пять месяцев (сентябрь 2024 - январь 2025 г.г.) экспорт казахстанского зерна в Азербайджан увеличился в 88 раз по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достиг 266 тыс. тонн.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.
По информации, увеличение поставок зерна в Азербайджан и другие страны происходит на фоне общего роста экспортных поставок казахстанского зерна.
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