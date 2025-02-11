Азербайджан нарастил поставки казахстанского зерна

За последние пять месяцев (сентябрь 2024 - январь 2025 г.г.) экспорт казахстанского зерна в Азербайджан увеличился в 88 раз по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достиг 266 тыс. тонн.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.

По информации, увеличение поставок зерна в Азербайджан и другие страны происходит на фоне общего роста экспортных поставок казахстанского зерна.