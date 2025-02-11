В ЦБА обсудили совместные инициативы с финтехами

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялась встреча с членами Азербайджанской ассоциации финансовых технологий (Fintex Association).

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал председатель ЦБА Талех Кязымов.

"В рамках встречи мы обсудили итоги деятельности за прошлый год в сфере финансовых технологий и платежного сектора. Также состоялся обмен мнениями о достигнутых результатах в части реализации стратегических приоритетов, обозначенных в "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы", и инициативах, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем", - отмечается в публикации.