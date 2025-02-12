Сколько было потрачено на строительные работы в Карабахе в 2024 году?

В 2024 году на строительные работы в освобожденных районах Азербайджана было потрачено 5 миллиардов 982 миллиона 63,3 маната.

Как передает Day.Az, согласно расчетам, проведенным АПА на основе отчета Государственного комитета статистики, объем этого показателя на 1 миллион 596 тысяч манатов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, в 2023 году на строительно-монтажные работы в освобожденных районах было потрачено 5 млрд. 983 млн. 659 тыс. манатов.

Отметим, за отчетный период больше всего средств было выделено на Кяльбаджарский район (1 млрд. долл. 374 млн. 784 тыс. манатов), на Лачинский район было выделено 894 млн. 736.7 тыс. манатов, Агдамский район - 809 млн. 487 тыс. манатов.

Ранее мы сообщали, что "Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев" объявил открытый тендер на переселение 719 семей в агдамское село Хыдырлы и 1 268 семей в город Агдам.