В Каспийском море могут появиться новые ветряные станции
Рассматривается проект под названием Оffshore Wind для развития ветроэнергетики в Каспийском море.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен во время медиатура на ветряную электростанцию "Хызы-Абшерон".
По его словам, одним из ведущих и стратегических проектов Азербайджана является "зеленый коридор", по которому Азербайджан сможет поставлять в Европу не только нефть и газ, но и "зеленую энергию".
В рамках проекта планируется развитие коридоров для транспортировки энергетических ресурсов из Азербайджана в Европу, а также из Казахстана и Узбекистана в Азербайджан. Кроме того, планируется открытие энергетического коридора из Нахчывана в Турцию.
С.Гювен отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с соответствующими структурами в Азербайджане для реализации этих инициатив.
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