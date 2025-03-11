Азербайджан и Венгрия обсудили предстоящее заседание Консультативного совета ЮГК

Между Азербайджаном и Венгрией состоялся обмен мнениями о поставках газа из Азербайджана в европейские страны и предстоящем в апреле очередном заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети X.

"На встрече в Будапеште с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто были обсуждены вопросы развития двустороннего энергетического сотрудничества, реализация проекта "Зеленого коридора" и вопросы энергетической безопасности в Европе",- отмечается в публикации министра.