https://news.day.az/economy/1736065.html Азербайджан и Венгрия обсудили предстоящее заседание Консультативного совета ЮГК Между Азербайджаном и Венгрией состоялся обмен мнениями о поставках газа из Азербайджана в европейские страны и предстоящем в апреле очередном заседании Консультативного совета Южного газового коридора. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети X.
Азербайджан и Венгрия обсудили предстоящее заседание Консультативного совета ЮГК
Между Азербайджаном и Венгрией состоялся обмен мнениями о поставках газа из Азербайджана в европейские страны и предстоящем в апреле очередном заседании Консультативного совета Южного газового коридора.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети X.
"На встрече в Будапеште с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто были обсуждены вопросы развития двустороннего энергетического сотрудничества, реализация проекта "Зеленого коридора" и вопросы энергетической безопасности в Европе",- отмечается в публикации министра.
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