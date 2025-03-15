Необходимо уделять больше внимания последствиям использования новых технологий, и сегодняшняя панель предоставляет полезные идеи для размышлений по этому поводу.

Как передает Day.Az, об этом сказала бывший министр обороны Монтенегро Милица Пеянович-Дуришич в ходе панельной дискуссии на тему "Новые технологии для нового мира" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"На недавнем саммите в Париже обсуждались вопросы инноваций, развития и технологий, однако, к сожалению, вопросы безопасности, конфиденциальности и рисков, связанных с ИИ, отошли на второй план. Это вызывает беспокойство, ведь необходимо найти баланс между инновациями и защитой общества от возможных негативных последствий", - сказала Милица Пеянович-Дуришич.

Также она отметила, что несмотря на усилия ЕС по регулированию искусственного интеллекта, текущие изменения в политике могут ослабить контроль за технологией.

"ЕС был одним из лидеров в регулировании ИИ, но теперь обсуждаются изменения, которые могут ослабить эти нормы, что может привести к усилению влияния крупных компаний и рискам для безопасности", - заявила она.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.