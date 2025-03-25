Дубайская компания планирует расширить сотрудничество с SOCAR

Дубайская компания GEOLOG International намерена расширить сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и предложить передовые услуги по каротажу в процессе бурения.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend операционный менеджер GEOLOG International Кирилл Партыко.

"Мы работаем на азербайджанском рынке с 2017 года и уже сотрудничали с Umid Babek Operating Company (UBOC). В перспективе, с учетом планов SOCAR по бурению более сложных скважин на глубоких горизонтах, мы надеемся предоставить наши высококачественные, высокотехнологичные услуги по каротажу в процессе бурения. Наши новые технологии способны принести SOCAR значительные преимущества в снижении затрат и повышении качества данных. Это наш ключевой приоритет на ближайшее будущее", - отметил Партыко.

Отметим, что GEOLOG International - мировой лидер в области наземных решений для нефтегазовой отрасли, предлагающий экономически эффективные и высокоэффективные альтернативы сложным и дорогостоящим скважинным измерениям благодаря собственным инновационным технологиям.

Будучи надежным независимым партнером с 1982 года, компания работает более чем в 70 странах, сотрудничая с национальными, международными и независимыми операторами в нефтегазовой и геотермальной сферах. GEOLOG обладает экспертизой в бурении на больших и сверхбольших глубинах, в условиях высоких температур и давлений (HP/HT), при бурении скважин с увеличенной дальностью и в освоении нетрадиционных месторождений, а также в геотермальных проектах.