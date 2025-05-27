Раскрыта сумма расходов госбюджета Азербайджана за последние 5 лет

В прошлом году из утвержденных расходов государственного бюджета в размере 39,7 миллиарда манатов было исполнено 94,9 процента или 37,7 миллиарда манатов, что на 1,3 миллиарда манатов, или 3,4 процента больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В отчетном году удельный вес расходов государственного бюджета в ВВП составил 29,9 процента, что на 0,3 процентного пункта больше по сравнению с 2023 годом.

За последние 5 лет расходы государственного бюджета в 2024 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 11,3 миллиарда манатов или на 42,8 процента.

По своей структуре в 2024 году расходы государственного бюджета распределились следующим образом: 21,3 миллиарда манатов или 56,6 процента составили текущие расходы (на 1 075,3 миллиона манатов или 5,3 процента больше по сравнению с 2023 годом), 15,1 миллиарда манатов или 40 процентов - капитальные расходы (на 67,3 миллиона манатов или 0,4 процента больше), 1,3 миллиарда манатов или 3,4 процента - расходы на обслуживание государственного долга и обязательств (на 113,1 миллиона манатов или 9,6 процента больше по сравнению с 2023 годом).

По сравнению с 2023 годом в структуре расходов государственного бюджета удельный вес текущих расходов увеличился на 1 процентный пункт, расходов на обслуживание государственного долга - на 0,2 процентного пункта, тогда как удельный вес капитальных расходов сократился на 1,2 процентного пункта.

Следует отметить, что из исполненных текущих расходов государственного бюджета 2024 года в размере 21,3 миллиарда манатов, 90,1 процента (на 5,9 процентного пункта больше по сравнению с 2023 годом) или 19,2 миллиарда манатов (на 2,1 миллиарда манатов или 12,3 процента больше по сравнению с 2023 годом), были обеспечены за счет поступлений от ненефтегазового сектора.

Ранее была названа сумма, выделенная на обучение и стипендии студентов в течение прошлого года.