Неделя итальянской кухни в мире 2022

С 14 по 20 ноября во всем мире проходит Неделя итальянской кухни. В этом году она посвящена искусству вкусного стола и всеми любимой пицце, сообщает Day.Az.

Еда для итальянцев - мир, который выходит за рамки вкуса, это культурное наследие и традиции. Итальянская кухня - это сочетание превосходных ингредиентов и восхитительных рецептов, но также и прежде всего это конкретные территории, мастерство, культурная память и страсть. Именно этот накопленный опыт, помимо самих блюд, находится в центре каждой Недели итальянской кухни в мире, проводящейся с 2015 года с целью продвижения за рубежом качественной итальянской кухни и продуктов питания Made in Italy.

Сесть за стол в Италии означает отправиться в беспрецедентное путешествие для услады чувств и души. В этот раз путеводной звездой нашего путешествия будет пицца, которая проведет по всей стране.

Эти видео познакомят с регионами Италии через их отражение в рецептах пиццы:

ПИЦЦА С ИНГРЕДИЕНТАМИ, ТИПИЧНЫМИ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ

Регион Эмилия Романья и пицца от шеф-повара Edu Guedes

www.italia.it/en/emilia-romagna/things-to-do/pizza-edu-guedes-history-prosciutto-di-parma-ham

Регион Фриули Венеция Джулия и пицца от шеф-повара Renato Bosco

www.italia.it/en/friuli-venezia-giulia/things-to-do/pizza-renato-bosco-history-figo-moro-da-caneva

Регион Лигурия и пицца от шеф-повара Roberto Caporuscio

www.italia.it/en/liguria/things-to-do/pizza-roberto-caporuscio-history-anchovies-liguria

Регион Ломбардия и пицца от шеф-повара Edu Guedes

www.italia.it/en/lombardy/things-to-do/pizza-edu-guedes-history-cheeses-and-bresaola

ПИЦЦА С ИНГРЕДИЕНТАМИ, ТИПИЧНЫМИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИТАЛИИ

Регион Абруццо и пицца от шеф-повара Donato De Santis

www.italia.it/en/abruzzo/things-to-do/pizza-donato-de-santis-history-maccheroni-alla-chitarra

Регион Лацио и пицца от шеф-повара Gabriele Bonci

www.italia.it/en/lazio/things-to-do/pizza-gabriele-bonci-history-guanciale

Регион Марке и пицца от шеф-повара Gabriele Bonci

www.italia.it/en/marche/things-to-do/pizza-gabriele-bonci-history-offal

Регион Тоскана и пицца о шеф-повара Edu Guedes

www.italia.it/en/tuscany/things-to-do/pizza-edu-guedes-history-pinenuts-and-pecorino-cheese

ПИЦЦА С ИНГРЕДИЕНТАМИ, ТИПИЧНЫМИ ДЛЯ ЮЖНОЙ ИТАЛИИ

Регион Базиликата и пицца от шеф-повара Franco Pepe

www.italia.it/en/basilicata/things-to-do/pizza-franco-pepe-history-peperone-crusco

Регион Калабрия и пицца от шеф-повара Donato De Santis

www.italia.it/en/calabria/things-to-do/pizza-donato-de-santis-history-bergamot

Регион Кампания и пицца от шеф-повара Gino Sorbillo

www.italia.it/en/campania/things-to-do/pizza-gino-sorbillo-history-san-marzano-tomato

Регион Апулия и пицца от шеф-повара Gino Sorbillo

www.italia.it/en/puglia/things-to-do/pizza-gino-sorbillo-history-capocollo-martina-franca

НЕАПОЛЬ И ПИЦЦА: ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ

Это блюдо настолько популярно, что каждый, кто даже проездом оказался в Италии, желает (и должен) попробовать; вам доставит наслаждение каждый кусочек.

Неаполь и пицца тесно связаны, и вот почему.

1. Немного из истории пиццы

Что касается времени, то трудно установить, когда именно в древние времена стали выпекать плоские диски из злаков. Вероятно, для этого стоит вернуться во времена Древнего Египта и в доколумбовую Америку.

Но пицца как таковая, приготовленная из муки, воды, дрожжей и соли, с помидорами, моцареллой и базиликом, несомненно, родом из Неаполя и, скорее всего, появилась не ранее конца XVIII века.

2. Счастливое сочетание помидора с моцареллой

Иначе и быть не могло, ведь именно тогда в кулинарии стали активно использовать помидор, овощ, попавший в Старый свет из Нового уже в XVI веке, но долгое время использовавшийся больше в декоративных целях и оказавшийся едва съедобным.

Как только помидоры начали есть бедняки, к нему сразу добавили моцареллу, которая всегда была недорогой. Это сочетание оказалось очень удачным, в том числе благодаря органолептическим характеристикам, делающим их идеальной парой: в них есть и похожие ноты, например, кислота, и контрастные, которые уравновешивают друг друга, такие как сладость помидора и жирность молочного продукта.

3. Пицца, королева, легенда

Возможно, вы слышали легенду о том, что пицца "Маргарита" была изобретена в Неаполе в один конкретный день в 1889 году, когда пиццайоло Рафаэле Эспозито во время визита в город короля Умберто I Савойского должен был предложить государю и его супруге, остановившимся во дворце Каподимонте, нечто уникальное.

Легенда гласит, что по этому случаю Эспозито приготовил бы три вида пиццы, в том числе одну с помидорами, моцареллой и базиликом. Королева Маргарита была настолько впечатлена, что шеф-повар решил окрестить эту пиццу ее именем.

На самом деле это действительно легенда: такую пиццу в Неаполе готовили уже давно, как рассказывает Франческо де Буркар в книге "Неаполитанские обычаи", опубликованной в 1853 году, где автор объясняет, что на протяжении десятилетий пекут пиццу с томатами и кусочками моцареллы, уложенными в форме ромашки, по-итальянски "маргерита".

А Раффаэле Эспозито? Возможно, именно ему и королеве Маргарите, которой он подал уже изобретенную пиццу, мы обязаны названием, которому было суждено войти в историю.

4. Неаполь - мировая столица пиццы

Как бы то ни было, традиция пиццы продолжилась, и теперь искусство неаполитанских пиццайоло признано нематериальным памятником ЮНЕСКО. Неаполь является подлинной мировой столицей пиццы, и причина этого не в уникальности местной воды (развеем еще одну легенду), хотя бы потому что вода поступает в город из разных мест, а из-за мастерства неаполитанских поваров.

Пицца - блюдо, приготовленное из простых ингредиентов по довольно простой технологии, но которую очень трудно стандартизировать, и именно поэтому мастерство неаполитанских пиццайоло на протяжении веков имеет такую важность.

Даже само название "неаполитанская пицца" очень приблизительно: в городе есть как минимум три ее разновидности: широкое и тонкое "тележное колесо", "классическая", немного меньшего размера с более широким краем и, наконец, "лодочка" с самым толстым краем.

Чтобы выбрать, какая вам больше нравится, надо лично отведать их в любой из сотен удивительных неаполитанских пиццерий. Будьте уверены, вы вряд ли разочаруетесь.

Пицца Маргерита от шеф-повара Franco Pepe

www.italia.it/en/campania/things-to-do/pizza-franco-pepe-history-buffalo-mozzarella-campania