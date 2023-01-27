что это за чудо такое и кому оно доступно

Лучшая и самая вкусная еда в мире часто та, которая оставляет незабываемые воспоминания; и есть ли лучший способ испытать это, чем в путешествиях?

Самая вкусная еда в мире по мнению туристических путеводителей

Международная издательская компания "Лоунли Планет" (Lonely Planet) основана в 1972 году. Она - одно из первых официальных издательств, выпускающих путеводители для туристов, не обладающих большим бюджетом. Книги "Лоунли Планет" до сих пор продаются и в наших книжных магазинах (онлайн и офлайн), передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

В конце 2022 года издательство составило свой рейтинг самых вкусных гастрономических впечатлений от лучших шеф-поваров мира. Список был составлен на основе личных впечатлений и отзывов сообщества блоггеров, писателей и сотрудников издательства. Назовём топ-10 самых-самых вкусов.

Пинчос в Сан-Себастьяне, Испания. Закуски на 1-2 укуса, известные, как тапас за пределами Страны Басков, могут быть разными: от традиционных канапе на хлебе и до молекулярной фантазийной гастрономии. Это и белая спаржа в кляре, и пирог с тунцом и анчоусами, и грибы, тушеные с чесноком.

Карри лакса в Куала-Лумпуре, Малайзия. Пьянящая смесь специй, пряностей и приправ (в том числе куркумы, галангала, перца чили, креветочной пасты) в сочетании с кокосовым молоком создает фирменный огненно-оранжевый супа с лапшой. Для супа используется рисовая и яичная лапша, курица, креветки, моллюски, тофу, ростки фасоли, мята и немного лайма. Очень вкусно и очень остро!

Суши в Токио, Япония. Большинство высококлассных поваров-суши в Японии готовят суши в стиле омакасе. В этом случае гость предоставляет повару право выбора, а он сам выбирает что готовить и очередность подачи. Брать суши палочками не рекомендуется, их можно использовать только, чтобы донести до рта маринованный имбирь.

Говяжья грудинка по-техасски. Здесь речь идет не о всей грудинке, а о брискете - это отруб говядины, состоящий из большой и малой грудных мышц, снятых с ребер. В брискете много колагена и после копчения мясо становится восхитительно нежным, сочным и ароматным. Многие гурманы являются фанатами такого мяса, в том числе покойный Энтони Бурден ("самая вкусная грудинка, которую я когда-либо ел"), Барак Обама и Канье Уэст.

Сом там в Бангкоке, Таиланд. Редко какой салат вызывает столько ажиотажа не только у местных жителей, сколько это тайское блюдо. Сом тум, или салат из зеленой папайи - не обычный салат, это взрыв вкуса: он кислый, соленый, сладкий и огненно-острый. Это также необычная консистенция, сочетающая хруст арахиса с прохладными кусочками бледно-зеленой папайи и моркови, а также маленькими, сладкими, сочными креветками и помидорами. Блюдо продается у уличных торговцев по всему Таиланду, но особенно популярен в Бангкоке.

Смерреброд в Копенгагене, Дания. Ну вот опять очередной бутерброд, скажите вы?! Нет! Датский смерреброд готовится по строгим правилам, которые помогают сделать его чем-то большим, чем просто кусок хлеба с начинкой. Об этом подробнее читайте здесь.

Раки из Новой Зеландии. На восточном побережье Южного острова Новой Зеландии, находится живописно расположенный город Каикоура. Название города, известного обилием кашалотов, дельфинов и тюленей, живущих в открытом море и часто встречающихся близко к суше, происходит от слова "кай", что означает еда, и "кура", что означает раки. В старейшем фургоне Nin's Bin, торгующем морепродуктами, раков готовят с маслом, чесноком и щепоткой петрушки, позволяя свежей и сладкой мякоти благоухать и блестеть от жира.

Конечно, есть раков и смотреть на кашалотов - отличное занятие, но есть раков на юге России, например, в Волгограде, Ростове-на-Дону и Таганроге, не хуже. Поверьте, мы знаем, что говорим, мы это проверяли на себе. О том, как выбрать и есть наших раков читайте здесь.

Пибимпаб (пибимпаб) в Южной Корее. Что это такое? Стандартно говядина и обжаренные грибы шиитаке, шпинат и кабачки, выкладываются на теплый белый рис и приправляются перцем чили и пастой из ферментированных соевых бобов, плюс сверху кладут сырое или жареное яйцо. Традиционное корейское блюдо подают холодным или горячим. Какое бы блюдо вы ни выбрали, все ингредиенты разложены веером на рисе и выбраны по определенным причинам. Красный перец чили символизирует сердце, зеленые овощи - печень, желтый яичный желток - желудок, грибы - почки, а белый рис - легкие.

Пицца в Неаполе, Италия. Мир навсегда в долгу перед Италией за изобретение пиццы. Хотя существует много способов ее приготовления, есть одна версия, которая всегда будет в почете и на троне - это оригинальная пицца Маргарита из Неаполя.

Димсам в Гонконге. Дим-сам (в переводе "легкая закуска"), прародители или собратья пельменей, подают во многих странах, но нигде так, как в Гонконге. Здесь димсам, известный как ням-ча ("с чаем") превратился в отменное, а для многих - в лучшее в мире - блюдо для позднего завтрака. Это пельмени со свининой и пельмени с креветками, пельмени со свининой, креветками, гребешком с икрой и обжаренные во фритюре пельмени со свининой, креветками с фуа-гра. Как приготовить несто для пиццы из Неаполя см. здесь.

Как видите, самая вкусная еда со всего мира вполне доступна, но только путешественникам. И половина вкусной еды из топ-10 готовится в Азии. А что же делать тем, кто за пределы своего города, региона или просто России не выезжает? Для них представляем другой - теперь наш - топ-10.