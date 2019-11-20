Долгое время Apple разрабатывала для Windows лишь пару приложений - iTunes и утилиту для работы с iCloud. Теперь ситуация меняется.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, издание Neowin обнаружило, что компания ищет разработчиков для "создания нового поколения медиаприложений для Windows". Вероятно, им предстоит работать над несколькими программами, призванными заменить неповоротливую Windows-версию iTunes.

В последней версии macOS, Catalina, Apple отказалась от iTunes, заменив его тремя отдельными приложениями - "Музыка", "Подкасты" и "TV". Однако на Windows для синхронизации i-устройств по-прежнему используется iTunes. Никаких анонсов о разработке приложению замены Apple пока не делала.

В том, что Apple создаёт приложения для конкурирующих платформ, нет ничего удивительного: компания сейчас делает ставку на развитие экосистемы сервисов, доходы от которой должны компенсировать падающие продажи смартфонов. Поэтому "яблочной" компании теперь важны пользователи вне зависимости от того, какую операционку они предпочитают.