Разработчик Fortnite подал в суд на Apple и Google, удаливших игру из магазинов

Epic Games развернула рассчитанную на максимальный общественный резонанс кампанию против "монополизма" владельцев мобильных платформ, Apple и Google. Компания, известная в первую очередь как разработчик сверхпопулярного многопользовательского шутера Fortnite, надеется отстоять свое право взимать внутриигровые платежи в обход App Store и Google Play Market, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В новых верcиях Fortnite для iOS и Android, вышедших в четверг, появилась возможность приобретения внутриигровой валюты и совершения других встроенных покупок напрямую, в обход встроенных платежных механизмов магазинов приложений. Это позволяет Epic не платить комиссию в размере 30%, которую взимают Apple и Google. Внутриигровая валюта, купленная в обод "платформодержателей", обходится пользователям на 20% дешевле.

Но воспользоваться этим могут только те, на чьих смартфонах Fortnite уже была установлена. Поскольку такой обход платежных механизмов является прямым нарушением установленных магазинами приложений правил, до конца дня игру удалили и из App Store, и из Play Market - скачать ее больше нельзя.

Похоже, что Epic не сомневалась в таком развитии событий - до конца дня в суды поступили явно заготовленные заранее иски против Apple и Google. В них компания обвиняет "платформодержателей" в монополизме и требует в судебном порядке "разрешить свободную конкуренцию" в распространении мобильных приложений. Денежных компенсаций разработчик Fortnite при этом не требует.

Оказалась в рукаве у Epic и еще одна заготовка пиаровского свойства. Компания выпустила мультипликационный ролик, пародирующий классическую рекламу Apple "1984". В видео одна из героев Fortnite бросает молот в экран, с которого вещает фруктовоголовый диктатор в очках как у Apple Тима Кука. Оригинальный ролик Apple, напомним, продвигал компьютеры Macintosh как альтернативу монополии IBM PC.

Оценить активную аудиторию Fortnite на мобильных платформах непросто. В марте 2019-го Epic заявила, что у игры 250 миллионов пользователей, однако речь шла о числе зарегистрированных аккаунтов. С тех пор никаких новых цифр официально не объявляли - так что, видимо, аудитория если и растет, то не впечатляющими темпами. Таким образом, компания теряет не так уж и много, лишившись новых подписчиков на iOS и Android - зато может пока не платить Apple и Google "дань" с платежей существующих игроков.