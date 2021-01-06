Найден быстрый и простой способ почистить клавиатуру

Мало кто задумывается о чистке клавиатуры. Ее не чистят даже те, кто пользуется компьютером или ноутбуком ежедневно. При этом клавиатура постоянно загрязняется остатками пищи и бактериями. Согласно исследованиям, в среднем она содержит колоссальные 3295 микробов на 6 кв. см. Для сравнения, даже на сиденье унитаза их намного меньше - всего 50 микробов на 6 кв. см, передает Day.Az.

Оказалось, что очистить устройство можно легко и быстро. Как сообщает "Профиль" со ссылкой на Good House, на это уйдет всего несколько минут. Перед тем, как приступить к процессу, нужно отключить клавиатуру от сети, если это стационарный компьютер, или выключить ноутбук. Далее необходимо перевернуть клавиатуру или ноутбук и осторожно встряхнуть, чтобы удалить крошки и пыль, застрявшие между клавишами.

После этого понадобится стикер, который нужно сложить пополам липкими краями наружу и провести им по щелям между клавишами. Пыль или грязь, которые там скопились, прилипнут и останутся на стикере. Затем следует взять влажную салфетку и протереть всю поверхность клавиатуры, удаляя жир и остатки пищи с клавиш.

А чтобы максимально продезинфицировать ее, можно приобрести антибактериальные салфетки. Отмечается, что в идеале клавиатуру лучше чистить раз в неделю.