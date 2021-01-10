Политика WhatsApp привела к массовому переходу пользователей в Telegram

Новая политика сервиса WhatsApp, который принадлежит компании Facebook, привела к ускорению массового перехода пользователей в Telegram. Такое заявление сделал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, миллионы людей были возмущены последними изменениями в пользовательском соглашении WhatsApp, в соответствии с которыми клиенты обязаны передавать личные данные рекламной системе Facebook.

"Неудивительно, что исход пользователей из WhatsApp в Telegram, которые продолжается уже несколько лет, ускорился", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он заявил, что его мессенджер стал одной из главных проблем для Facebook. Дуров отметил, что сотрудники компании нашли ботов, распространяющих ложные сведения о Telegram. Американская компания даже создала целый отдел, чтобы узнать, почему Telegram так популярен, добавил он.