Иран создал суперкомпьютер производительностью несколько петафлопс

Иран провел успешные испытания суперкомпьютера собственной разработки производительностью несколько петафлопс (квадриллионов операций в секунду). Об этом сообщил в среду министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для обеспечения необходимых вычислительных возможностей иранская молодежь успешно создала и испытала суперкомпьютер "Симург" производительностью несколько петафлопс, - отметил министр. - Официальная презентация состоится в скором времени".

Симург - царь птиц, фантастическое существо в иранской мифологии.

Иран более 10 лет работает над созданием суперкомпьютеров, о первых моделях сообщалось еще в начале 2000-х годов, однако о производительности в несколько петафлопс речь идет впервые. Раньше она измерялась триллионами операций в секунду.

В мире насчитываются сотни суперкомпьютеров, самый быстрый из них - японский "Фугаку" (415 петафлопс). Еврокомиссия в апреле объявила о запуске суперкомпьютера "Вега" производительностью 6,9 петафлопс.